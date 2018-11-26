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Комітет нацбезпеки вимагає надати звіт про виконання санкцій щодо телеканалів

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:23
Комітет нацбезпеки вимагає надати звіт про виконання санкцій щодо телеканалів
Иллюстративное фото (newsone.ua)

Санкції проти 112 і NewsOne набули чинності 20 жовтня

Комітет Верховної ради з Нацбезпеки проголосував звернутись до держорганів з вимогою надати звіт стосовно виконання рішення РНБО про застосування санкцій до телеканалів. Про відповідне рішення оголосив голова комітету Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про звіти Національного банку, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби.

"Хто за те, щоб звернутися до Нацбанку, СБУ та ДФС з вимогою дати звіт про виконання санкцій... Тобто указу РНБО по застосування персональних санкцій, надати нам звіт. Одноголосно",- заявив Пашинський.

Нагадаємо, 20 жовтня 2018 набула чинності постанова Ради про звернення до РНБО щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne" та "112 Україна". Також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Перевірка ініційована у зв'язку з передачею управління телеканалом Андрію Портнову, який також підтвердив дану інформацію. Нацрада наголошує, що згідно із законом канал протягом 30 днів мав подати відповідну заяву, однак жодні документи в Національну раду так і не надійшли.

Як писало РБК-Україна раніше, петиція за зупинку діяльності телеканалів "112 Україна" і NewsOne набрала 25 тисяч підписів. Повідомлялося, що петиція набрала необхідну кількість голосів за 10 днів. У петиції телеканали "112 Україна" і NewsOne називають "інформаційними активами Кремля". Крім того, автор петиції вказував, що в "112 Україна" була низка порушень ліцензійних умов.

 

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