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Комитет нацбезопасности требует предоставить отчет о выполнении санкций против телеканалов

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:23
Комитет нацбезопасности требует предоставить отчет о выполнении санкций против телеканалов
Иллюстративное фото (newsone.ua)

Санкции против 112 NewsOne вступили в силу 20 октября

Комитет Верховной рады по Нацбезопасности проголосовал обратиться в госорганы с требованием предоставить отчет о выполнении решения СНБО о применении санкций к телеканалам. Соответствующее решение объявил председатель комитета Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет об отчетах Национального банка, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы.

"Кто за то, чтобы обратиться в нацбанк, СБУ и ДФС с требованием дать отчет о выполнении санкций... то есть указа СНБО по применению персональных санкций, предоставить нам отчет. Единогласно",- заявил Пашинский.

Напомним, 20 октября 2018 вступило в силу постановление Рады об обращении к СНБО относительно санкций против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина". Также Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Проверка инициирована в зв'связи с передачей управления телеканалом Андрею Портнову, который также подтвердил данную информацию. Нацсовет подчеркивает, что согласно закону канал в течение 30 дней должен подать соответствующее заявление, однако никакие документы в Национальный совет так и не поступили.

Как писало РБК-Украина ранее, петиция за остановку деятельности телеканалов "112 Украина" и NewsOne набрала 25 тысяч подписей. Сообщалось, что петиция набрала необходимое количество голосов за 10 дней. В петиции телеканалы "112 Украина" и NewsOne называют "информационными активами Кремля". Кроме того, автор петиции указывал, что в "112 Украина" был ряд нарушений лицензионных условий.

 

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