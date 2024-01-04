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Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. Приехали Залужный и Умеров

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Законопроект о мобилизации начали рассматривать в комитете Верховной рады. На заседание приехали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

Рассмотрением нового законопроекта занимается парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как отметил Арахамия, обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны продлится несколько дней.

"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", - подчеркнул Арахамия.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

В частности, авторы законопроекта предлагают, чтобы повестки в помещениях раздавали только представители ТЦК, а по месту жительства и на работе - военкомат и полицейские.

Глава Нацполиции Иван Выговский ответил на идею о раздаче повесток полицейскими. Он отметил, что у правоохранителей свой функционал обязанностей.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.

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Давид АрахамияВалерий ЗалужныйРустем УмеровВерховная радаМобилизация в Украине