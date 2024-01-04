Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію. Приїхали Залужний і Умєров

Розглядом нового законопроєкту займається парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як зазначив Арахамія, обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", - наголосив Арахамія.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема, автори законопроєкту пропонують, щоб повістки у приміщеннях роздавали лише представники ТЦК, а за місцем проживання та на роботі - військкомат та поліцейські.

Голова Нацполіції Іван Вигівський відповів на ідею про роздачу повісток поліцейськими. Він зазначив, що правоохоронці мають свій функціонал обов'язків.

Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.