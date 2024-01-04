ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. Приехали Залужный и Умеров

Киев, Четверг 04 января 2024 10:47
UA EN RU
Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. Приехали Залужный и Умеров Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Законопроект о мобилизации начали рассматривать в комитете Верховной рады. На заседание приехали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

Рассмотрением нового законопроекта занимается парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как отметил Арахамия, обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны продлится несколько дней.

"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", - подчеркнул Арахамия.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

В частности, авторы законопроекта предлагают, чтобы повестки в помещениях раздавали только представители ТЦК, а по месту жительства и на работе - военкомат и полицейские.

Глава Нацполиции Иван Выговский ответил на идею о раздаче повесток полицейскими. Он отметил, что у правоохранителей свой функционал обязанностей.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия Валерий Залужный Рустем Умеров Верховная рада Мобилизация в Украине
NEWS
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта