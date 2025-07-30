Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13533 за основу та в цілому, без будь-яких змін по тексту.

Рішення ухвалили одноголосно, всі 19 членів комітету підтримали документ.

Як зазначив Железняк, завтра, 31 липня, Рада проголосує за законопроєкт одразу у двох читаннях. За словами парламентаря, голосів буде достатньо для ухвалення рішення.