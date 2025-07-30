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Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП

Київ, Середа 30 липня 2025 15:45
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Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронний комітет парламенту підтримав президентський законопроєкт №13533. Документ повертає повноваження НАБУ та САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13533 за основу та в цілому, без будь-яких змін по тексту.

Рішення ухвалили одноголосно, всі 19 членів комітету підтримали документ.

Як зазначив Железняк, завтра, 31 липня, Рада проголосує за законопроєкт одразу у двох читаннях. За словами парламентаря, голосів буде достатньо для ухвалення рішення.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Їх повноваження частково передали генеральному прокурору України.

Президент Володимир Зеленський оперативно підписав законопроєкт №12414.

Це рішення викрикало хвилю суспільного невдоволення. У Києві та інших українських містах тисячі людей вийшли на протести.

Кількома днями пізніше Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт №13533 з нормами про незалежність НАБУ і САП. Народні депутати подали шість альтернатив законопроєкту Зеленського.

Згідно з текстом президентського законопроєкту, підпорядкування САП генеральному прокурору скасовується. Серед інших положень - обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів.

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