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Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной рады в Telegram.

"Комитет на своем заседании 6 февраля поддержал проект закона о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины (№ 10425), поданный президентом Украины", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что документ определен Зеленским как неотложный. 

"Законопроектом актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законодательством формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Множественное гражданство в Украине

Множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре прошлого года в МИД заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

21 января президент внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. На следующий день его зарегистрировали в Верховной раде.

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