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Комітет Ради підтримав законопроект Зеленського про множинне громадянство

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Комітет Верховної ради з прав людини підтримав законопроект президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Верховної ради в Telegram.

"Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проект закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№ 10425), поданий президентом України", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що документ визначено Зеленським як невідкладний. 

"Законопроектом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні. 

Множинне громадянство в Україні

Множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні минулого року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

21 січня президент вніс до Ради законопроект про множинне громадянство. На наступний день його зареєстрували у Верховній раді.

Про те, як буде працювати множинне громадянство і що дасть Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, РБК-Україна зробило розбір законопроекту про множинне громадянство.

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