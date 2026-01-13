Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

"Также Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации №14367 и №14366", - отметил нардеп.

По его словам, новые указы народные депутаты поддержали единогласно. Таким образом, военное положение снова предлагается продлить на 90 суток.

Стоит отметить, что это уже будет 18 раз когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предыдущих указов действует до 3 февраля, соответственно продолжение будет до 4 мая 2026 года.

"Далее утверждение на этой неделе, скорее всего 14 января, в зале Рады, где надо 226 или больше голосов", - добавил Железняк.