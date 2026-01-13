Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал указы об очередном продлении военного положения и мобилизации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Также Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации №14367 и №14366", - отметил нардеп.
По его словам, новые указы народные депутаты поддержали единогласно. Таким образом, военное положение снова предлагается продлить на 90 суток.
Стоит отметить, что это уже будет 18 раз когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предыдущих указов действует до 3 февраля, соответственно продолжение будет до 4 мая 2026 года.
"Далее утверждение на этой неделе, скорее всего 14 января, в зале Рады, где надо 226 или больше голосов", - добавил Железняк.
Напомним, вчера, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 суток.
Согласно документам предлагается продлить с 5 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине.
Последний раз Верховная Рада продлевала действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 3 февраля 2026 года.
Добавим, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что военное положение в стране завершится только после того, как для Украины появятся гарантии безопасности. Он отметил, что без таких гарантий война фактически не закончится, и государство не может считать ее завершенной из-за риска повторной агрессии со стороны соседней страны.