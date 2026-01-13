UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Фото: комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки підтримав укази про чергове продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

"Також Комітет ВРУ з питань нацбезпеки підтримав внесені черговий раз на затвердження Ради укази про продовження воєнного стану та мобілізації №14367 та №14366", - зазначив нардеп.

За його словами, нові укази народні депутати підтримали одноголосно. Таким чином, воєнний стан знову пропонується продовжити на 90 діб.

Варто зазначити, що це вже буде 18 раз коли Рада голосує за ці питання. Строк попередніх указів діє до 3 лютого, відповідно продовження буде до 4 травня 2026 року.

"Далі затвердження на цьому тижні, скоріш за все 14 січня, в залі Ради, де треба 226 чи більше голосів", - додав Железняк.

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Нагадаємо, вчора, 13 січня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Згідно з документами пропонується продовжити з 5 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні.

востаннє Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що воєнний стан у країні завершиться тільки після того, як для України з’являться гарантії безпеки. Він зазначив, що без таких гарантій війна фактично не закінчиться, і держава не може вважати її завершеною через ризик повторної агресії з боку сусідньої країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаМобілізація в Україні