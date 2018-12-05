Комітет підтримав законопроект про припинення дії договору про дружбу з РФ

Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Законопроект підтримали одноголосно

Комітет у закордонних справах підтримав припинення договору про дружбу і співробітництво України з Російською Федерацією. Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, Комітет підтримав пропозицію президента одноголосно під час сьогоднішнього засідання.

"Сьогодні на комітеті ми розглянули пропозиції президента України про не продовження дії договору про дружбу і співробітництво. Це довга процедура, яка відбувається відповідно до договору про розірвання, припинення дії міжнародних договорів. Комітет одноголосно підтримав президента України в цьому законопроекті про припинення дії договору про дружбу і співробітництво", - повідомила Луценко

За її словами, МЗС поінформувало комітет, про те, що Україна направляла до РФ дві ноти з приводу консультацій з недотримання РФ умов договору, а також про вимогу припинення порушень договору з боку РФ.

"Такі ноти свідчать про те, що ми продовжуємо вирішення цього питання в політико-дипломатичний спосіб. .. Ми засвідчили, що ми не розриваємо цей договір. Ми дочекались моменту його припинення. За півроку направили намір до РФ про те, що ми його будемо не продовжувати. Витримали всі необхідні процедури і на сьогоднішній день вже інформуємо через закон, що припиняємо дію договору в квітні 2019 року", - додала вона.

Луценко також додала, що переконана у підтримці народними депутатами рішення про припинення дії Договору про дружбу з РФ.

"Я впевнена, що цей договір буде підтриманий. Адже це політична воля парламенту. Я впевнена, що ідея не продовження договору буде підтримана більшістю парламенту", - додала Луценко

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко пропонує Верховній раді припинити дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року.

РБК-Україна також повідомляло, що парламент повинен розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер, 6 грудня, про що заявив глава Верховної ради Андрій Парубій.