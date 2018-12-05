Комитет поддержал законопроект о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)

Законопроект поддержали единогласно

Комитет по иностранным делам поддержал прекращение договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Российской Федерацией. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, Комитет поддержал предложение президента единогласно во время сегодняшнего заседания.

"Сегодня на комитете мы рассмотрели предложения президента Украины о не продлении действия договора о дружбе и сотрудничестве. Это длинная процедура, которая происходит согласно договора о расторжении, прекращении действия международных договоров. Комитет единогласно поддержал президента Украины в этом законопроекте о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве", - сообщила Луценко

По ее словам, МИД проинформировало комитет о том, что Украина направляла в РФ две ноты по поводу консультаций с РФ несоблюдение условий договора, а также требование о прекращении нарушений договора со стороны РФ.

"Такие ноты свидетельствуют о том, что мы продолжаем решение этого вопроса политико-дипломатическим способом. .. Мы показали, что мы не разрываем этот договор. Мы дождались момента его прекращения. За полгода направили намерение к РФ о том, что мы его не будем продлевать. Выдержали все необходимые процедуры и на сегодняшний день уже информируем через закон, прекращаем действие договора в апреле 2019 года", - добавила она.

Луценко также добавила, что убеждена в поддержке народными депутатами решения о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.

"Я уверена, что этот договор будет поддержан. Ведь это политическая воля парламента. Я уверена, что идея непродления договора будет поддержана большинством парламента", - добавила Луценко

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде прекратить действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

РБК-Украина сообщало, что парламент должен рассмотреть президентский законопроект о расторжение договора о дружбе с Россией в четверг, 6 декабря, о чем заявил глава Верховной рады Андрей Парубий.