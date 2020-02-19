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Комітет з нацбезпеки проведе повторне засідання через ескалацію на Донбасі

Новини » Політика     19.02.2020 - 17:10
Комітет з нацбезпеки проведе повторне засідання через ескалацію на Донбасі
Фото: Олександр Завітневич (УНІАН)

Повторне засідання комітету відбудеться 21 лютого

У п'ятницю, 21 лютого, комітет Верховної ради України з національної безпеки, оборони та розвідки повторно заслухає інформацію від Міністерства оборони України та Генерального штабу через ескалацію на Донбасі. Про це заявив голова комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, ймовірно, що у п’ятницю засідання також буде закритим.

"Представники Генерального штабу були на засіданні комітету, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, який ми чекали почути. Доповідав по питанню не міністр оборони, а представник Генштабу. Засідання комітету розраховувало отримати відповіді про те, що відбулося вчора. А ми не почули те, що ми хотіли. Тому на п'ятницю ми плануємо провести комітет, запросити знову представників Генерального штабу", - заявив Завітневич.

Крім того, він додав, що у разі отримання нової інформації від військовослужбовців, то засідання комітету буде знову закритим для представників ЗМІ.

"Якщо будуть військовослужбовці, які скажуть нам, що вони володіють повною інформацією, то комітет знову буде закритий від преси", - відзначив голова комітету.

Відзначимо, засідання комітету нацбезпеки щодо ескалації на Донбасі відбулося сьогодні, 19 лютого. Однак було закритим для представників ЗМІ.

Нагадаємо, 18 лютого зранку штаб операції Об'єднаних сил повідомив про те, що бойовики атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний, серед українських військових є втрати.

Після інформації про бій на Донбасі президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Після засідання начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України.

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