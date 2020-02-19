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Опубліковано фото і відео наслідки бою на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 15:35
Опубліковано фото і відео наслідки бою на Донбасі
Фото: наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі (armyinform.com.ua)

Вчора бойовики здійснили спробу прориву позицій українських військ

Опубліковані наслідки бою на Донбасі, в результаті якого загинув 22-річний український боєць Максим Хітайлов та отримали поранення п'ятеро бійців операції Об'єднаних сил. Відео та фото опублікувала інформаційна агенція Міністерства оборони України АрміяInform.

Вчора бойовики здійснили спробу прориву позицій українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське і Хутір Вільний (Золоте), що у Луганській області.

За інформацією прес-центру штабу ООС, окупанти використовували ствольну артилерію калібру 152 мм - 6 снарядів, калібру 122 мм - 18 снарядів. Окрім того, вони випустили по позиціях наших захисників понад 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Фото: наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі (armyinform.com.ua)

Нагадаємо, після інформації про бій на Донбасі президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Після засідання начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України.

У свою чергу, у президента РФ Володимира Путіна сподіваються, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки.

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