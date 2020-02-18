ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики обстріляли Оріхове із заборонених Мінськом мінометів

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 07:17
Бойовики обстріляли Оріхове із заборонених Мінськом мінометів
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

Протягом минулої доби, 17 лютого, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Обстріли зафіксовано поруч з населеним пунктом Гнутове, неподалік Павлополя, Пісків, Водяного, поруч з Березовим.

Крім того, біля Оріхового бойовики випустивши по позиціям українських військових 3 міни зі 120-мм міномету, 4 міни з міномету калібру 82 мм, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

"Вчора, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, поблизу Оріхово випустили 25 мін.

РБК-Україна писало, що 12 лютого під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську боку практично погодили ділянка розведення в районі населеного пункту Гнутово.

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші" У Раді з'явився текст закону про Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ
Новини України обстрелДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся