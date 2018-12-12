Комісія прокурорів оголосила рішення по скарзі Парубія на Донського

Фото: Олексій Донський (УНІАН)

Прокурор Донський не зможе отримувати підвищення протягом півроку

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила рішення про притягнення прокурора Олексія Донського до дисциплінарної відповідальності. Про це заявив в ході засідання голова КДКП Віталій Грушковський, передає кореспонднет РБК-Україна.

Зокрема, на прокурора накладено дисциплінарне стягнення у вигляді заборони на підвищення на посаді на півроку.

"Комісія ухвалила притягнути до дисциплінарної відповідальності Олексія Донського та накласти дисциплінарне стягнення у вигляді заборони на 6 місяців на призначення на вищу посаду в органах прокуратури", - сказав Грушковський.

Зазначимо, Олексій Донський представляє обвинувачення у низці справ щодо злочинів проти Майдану. Серед них: справа за обвинуваченням п'ятьох екс-"беркутівців", справа за обвинуваченням Юрія Крисіна (вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, катування активістів), процес над організатором вбивства Вербицького та інші.

Також Донський представляє обвинувачення у справі екс-міністра юстиціі Олександра Лавриновича.

Зазначимо, дисциплінарне провадження щодо прокурора Олексія Донського КДКП розглядала за скаргою голови Верховної ради України Андрія Парубія. Скарга стосувалась того, що прокурор назвав "нікчемним" закон про амністію учасників Революції гідності, прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури, слідчі експерименти щодо розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року можуть завершитися до кінця цього року. Більшість слідчих експериментів провели в 2014-2015 роках в порядку збирання доказів у справі проти "беркутівців", яких підозрювали у розстрілі на вулиці Інститутській.