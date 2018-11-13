Справу екс-"беркутівців" продовжать розглядати 15 листопада

Ілюстративне фото (УНІАН)

У четвер суд продовжить дослідувати відео періоду Євромайдану

Засідання суду у справі п'яти колишніх "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, продовжиться в четвер, 15 листопада. Про це сказав суддя Святошинського районного суду Києва Сергій Дячук, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про розгляд справи щодо п'яти колишніх службовців роти спеціального призначення "Беркут" - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського.

"Суд продовжить засідання в четвер об 11:30. Ми продовжимо досліджувати відео", - сказав Дячук.

Зазначимо, на засіданні у вівторок, 13 листопада, у суді переглядали відеозаписи періоду Євромайдану, які надали телеканали. Потерпілі мали можливість коментувати зображене у процесі перегляду матеріалів.

Нагадаємо, 1 листопада прокуратура направила в Шевченківський районний суд Києва справу стосовно ще двох колишніх співробітників полку міліції особливого призначення "Беркут". Станом на середину жовтня прокуратура завершила розслідування відносно 4 "беркутівців".

Раніше також повідомлялося, що екс-"беркутівець" отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам влітку 2104 року даних про приїзд Петра Порошенка в штаб АТО в Харківській області.