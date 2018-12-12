Комиссия прокуроров объявила решение по жалобе Парубия на Донского

Фото: Алексей Донской (УНИАН)

Прокурор Донской не сможет получать повышения в течение полугода

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) приняла решение о привлечении прокурора Алексея Донского к дисциплинарной ответственности. Об этом заявил в ходе заседания председатель КДКП Виталий Грушковский, передает кореспонднет РБК-Украина.

В частности, на прокурора наложено дисциплинарное взыскание в виде запрета на повышение в должности на полгода.

"Комиссия постановила привлечь к дисциплинарной ответственности Алексея Донского и наложить дисциплинарное взыскание в виде запрета на 6 месяцев на назначение на высшую должность в органах прокуратуры", - сказал Грушковський.

Отметим, Алексей Донской представляет обвинение в ряде дел относительно преступлений против Майдана. Среди них: дело за обвинению пятерых екс-"беркутовцев", дело по обвинению Юрия Крысина (убийство журналиста Вячеслава Веремия, пытки активистов), процесс над организатором убийства Вербицкого и другие.

Также Донской представляет обвинение в деле экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

Отметим, дисциплинарное производство в отношении прокурора Алексея Донского КДКП рассматривала по жалобе председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. Жалоба касалась того, что прокурор назвал "ничтожным" закон об амнистии участников Революции достоинства, принятый парламентом 21 февраля 2014 года.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, следственные эксперименты по расстрелам на Майдане 20 февраля 2014 года могут завершиться до конца этого года. Большинство следственных экспериментов провели в 2014-2015 годах в порядке сбора доказательств в деле против "беркутовцев", которых подозревали в расстреле на улице Институтской.