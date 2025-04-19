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Комбинированный удар по Одесской области: в ГСЧС показали видео последствий

Суббота 19 апреля 2025 07:46
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Комбинированный удар по Одесской области: в ГСЧС показали видео последствий Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях российской атаки на Одесскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате российской воздушной атаки на Одесскую область были пожары, которые пожарные уже потушили. Под удар попали гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области (ГСЧС).

Чрезвычайники рассказали о последствиях российского обстрела Одесской области, а также обнародовали видео.

Как проинформировали в ГСЧС, в результате вражеского обстрела разрушениям подверглись фермерские хозяйства.

"Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидировали как спасатели, так и местная пожарная команда", - говорится в сообщении чрезвычайников.

В ГСЧС также акцентировали, что обошлось без пострадавших или жертв.

Комбинированный обстрел Одесской области

Напомним, накануне вечером, 18 апреля, Одесская область подверглась вражескому комбинированному воздушному удару со стороны росармии. Для ударов по региону российские захватчики применили баллистику и крылатые ракеты.

В мониторинговых группах рассказывали, в частности, о движении ракет врага в сторону города Татарбунары. Добавим, также сообщалось, что перед обстрелом фиксировался подводный ракетоноситель РФ в акватории Черного моря.

Добавим, уже ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне массированной дроновой атаки со стороны российских оккупантов. В сети писали о работе ПВО в городе.

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Одесса ГСЧС Атака дронов Ракетная атака
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