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Комбінований удар по Одеській області: у ДСНС показали відео наслідків

Субота 19 квітня 2025 07:46
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Комбінований удар по Одеській області: у ДСНС показали відео наслідків Фото: у ДСНС розповіли про наслідки російьскої атаки на Одеську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В результаті російської повітряної атаки на Одеську область були пожежі, які вогнеборці вже загасили. Під удар потрапили цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області (ДСНС).

Надзвичайники розповіли про наслідки російського обстрілу Одеської області, а також оприлюднили відео.

Як поінформували у ДСНС, в результаті ворожого обстрілу руйнувань зазнали фермерські господарства.

"Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда", - йдеться в повідомленні надзвичайників.

У ДСНС також акцентували, що обійшлося без постраждалих або жертв.

Комбінований обстріл Одеської області

Нагадаємо, напередодні ввечері, 18 квітня, Одеська область зазнала ворожого комбінованого повітряного удару з боку росармії. Для ударів по регіону російські загарбники застосували балістику та крилаті ракети.

У моніторингових групах розповідали, зокрема, про рух ракет ворога у бік міста Татарбунари. Додамо, також повідомлялося, що перед обстрілом фіксувався підводний ракетоносій РФ в акваторії Чорного моря.

Додамо, вже вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі масованої дронової атаки з боку російських окупантів. У мережі писали про роботу ППО у місті.

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