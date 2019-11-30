Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Рішення про нагородження ухвалив президент Франції Емманюель Макрон

Командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка нагородили національним орденом Французької Республіки "За заслуги". Про це повідомляє прес-служба ВМС.

За даними прес-служби, орден Воронченку вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в Одесі на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.

Як зазначив посол, орден є другим за значущістю у Франції.

"Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-морських сил", - сказав посол.

Від додав, що співпраця Франції і України триває досить давно, а про якість співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі.

Він також заявив про необхідність розвивати відносини між військово-морськими силами Франції та України у майбутньому.

Як повідомляло РБК-Україна, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко пропонував обміняти себе на захоплених росіянами в Керченській протоці моряків.

Нагадаємо, у лютому 2019 року командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря в Керченську протоку.