ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Новини » Політика     30.11.2019 - 16:57
Командувача ВМС України нагородили французьким орденом
Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Рішення про нагородження ухвалив президент Франції Емманюель Макрон

Командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка нагородили національним орденом Французької Республіки "За заслуги". Про це повідомляє прес-служба ВМС.

За даними прес-служби, орден Воронченку вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в Одесі на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.

Як зазначив посол, орден є другим за значущістю у Франції.

"Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-морських сил", - сказав посол.

Від додав, що співпраця Франції і України триває досить давно, а про якість співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі.

Він також заявив про необхідність розвивати відносини між військово-морськими силами Франції та України у майбутньому.

Як повідомляло РБК-Україна, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко пропонував обміняти себе на захоплених росіянами в Керченській протоці моряків.

Нагадаємо, у лютому 2019 року командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря в Керченську протоку.

В порт Одеси зайшов військовий корабель Франції Командувач ВМС розповів про стан повернутих Росією кораблів
Новини України ВМСорденФранція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся