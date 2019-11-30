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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

Новости » Политика     30.11.2019 - 16:57
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Решение о награждении принял президент Франции Эмманюэль Макрон

Командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченка наградили национальным орденом Французской Республики "За заслуги". Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

По данным пресс-службы, орден Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

Как отметил посол, орден является вторым по значимости во Франции.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он питает к украинским Военно-морским силам", - сказал посол.

Он добавил, что сотрудничество Франции и Украины продолжается довольно давно, а о качестве сотрудничества свидетельствует стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе.

Он также заявил о необходимости развивать отношения между военно-морскими силами Франции и Украины в будущем.

Как сообщало РБК-Украина, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко предлагал обменять себя на захваченных россиянами в Керченском проливе моряков.

Напомним, в феврале 2019 года командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив.

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