Воронченко прогнозує руйнування Керченського мосту

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Воронченко зазначив, що при низьких температурах Азовське море замерзає, і пізніше лід переміщується в Керченську протоку

Командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря в Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Свободу.

Воронченко розповів, що міст може зруйнується через землетруси, які періодично відбуваються в цьому регіоні.

"Я сім років там прослужив, знаю що таке Азов, і що таке Чорне море. Це два загальні судини, течія з Азова дуже серйозне. Вони зараз перекрили і зробили дифузор під мостом, йде підмив опор. Землетруси в Керчі - кожен рік, по 4-5 балів. Це все впливає на палі", - сказав Воронченко.

Він також зазначив, що при низьких температурах Азовське море замерзає, і пізніше лід переміщується в Керченську протоку.

"За сім років так було два рази, коли тороси йшли. Вони так міст цей зіб'ють. Потік льоду, тороси, і все це йде в цей дифузор. Уявляєте, що буде? За розвідданими, у них була не стиковка мосту, коли почали стикувати опори - або осіли, або не були правильні розрахунки. Цьому мосту буде "кришка", - зазначив командувач військово-морських сил України.

Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що "не може бути й мови" про відправку місії міжнародних спостерігачів в Керченську протоку для контролю за дотриманням міжнародних правил судноплавства.

До цього голова МЗС Німеччини Хайко Маас передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, врахований параграф засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.