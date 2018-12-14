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Командувач ВМС України проведе зустріч з командуючим ВМС США

Новини » Політика    14.12.2018 - 06:30
Командувач ВМС України проведе зустріч з командуючим ВМС США
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Основною темою зустрічі стане двостороннє співробітництво у сфері безпеки

Командувач Військово морських сил (ВМС) України Ігор Воронченко проведе зустріч у США з головнокомандуючим ВМС США Джоном Річардсоном й іншими представниками Міністерства оборони США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Основною темою зустрічі має стати двостороннє співробітництво у сфері безпеки та втілення нової стратегії ВМС України.

"Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі. Лідери Міноборони США підтвердять підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами", - повідомили в прес-службі Міноборони США.

Також Міноб США нагадав, що Сполучені Штати відкидають будь-яку спробу анексії Криму Росією.

Нагадаємо, у ВМС України почали підготовку резервістів першої черги. У відомстві зазначають, що мета заходу - підвищення рівня готовності до використання за призначенням у разі відкритої агресії з боку Російської Федерації.

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