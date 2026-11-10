Командовал захватом Херсона: СБУ объявила подозрение российскому генералу Дворникову
Служба безопасности Украины и прокуратура заочно объявили подозрение российскому генералу Александру Дворникову. Он командовал захватом Херсона и вторжением на территорию области в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.
Подозрение Дворникову
Служба безопасности и прокуратура собрали достаточно улик и сообщили о подозрении экс-командующему Южного военного округа РФ Александру Дворникову.
По данным следствия, 24 февраля 2022 года фигурант дела отдал приказ подчиненным соединением на вторжение из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.
Для проведения наступления Дворников привлек подразделения:
- 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий,
- 22-го армейского корпуса Черноморского флота,
- других вооруженных группировок РФ.
Вторжение на Херсонщину
Наземные силы оккупантов вторглись в Херсонскую область через контрольно-пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак", которые предварительно обстреляли из разных видов оружия.
Параллельно с этим российская авиация била по гражданской инфраструктуре региона, в частности, по аэродрому в Чернобаевке.
Дворников командовал захватом плацдарма на правом берегу Днепра для дальнейшего наступления армии РФ в направлении Херсона, говорится в подозрении.
После захвата областного центра, армия РФ надеялась оккупировать Николаев, Одессу и весь Причерноморский регион Украины. Однако Силы обороны заблокировали наступательные действия российских войск, а уже 11 ноября 2022 освободили правобережье региона.
Детали подозрения
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).
Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военного преступника РФ.
Ранее РБК-Украина писало, что российскому генералу Владимиру Селиверстову объявили подозрение. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня.
Напомним, еще одному российскому генералу объявили подозрение за то, что он планировал "блицкриг" по захвату Харькова. Речь идет о генерал-лейтенанте Константине Степанищеве - заместителе командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.
Также СБУ объявила подозрение генерал-майору Роберту Баранову. Он отвечает за ракетные обстрелы Украины.