Командовал захватом Херсона: СБУ объявила подозрение российскому генералу Дворникову

Служба безопасности Украины и прокуратура заочно объявили подозрение российскому генералу Александру Дворникову. Он командовал захватом Херсона и вторжением на территорию области в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

Подозрение Дворникову

Служба безопасности и прокуратура собрали достаточно улик и сообщили о подозрении экс-командующему Южного военного округа РФ Александру Дворникову.



По данным следствия, 24 февраля 2022 года фигурант дела отдал приказ подчиненным соединением на вторжение из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.



Для проведения наступления Дворников привлек подразделения:

8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий,

22-го армейского корпуса Черноморского флота,

других вооруженных группировок РФ.

Вторжение на Херсонщину

Наземные силы оккупантов вторглись в Херсонскую область через контрольно-пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак", которые предварительно обстреляли из разных видов оружия.



Параллельно с этим российская авиация била по гражданской инфраструктуре региона, в частности, по аэродрому в Чернобаевке.



Дворников командовал захватом плацдарма на правом берегу Днепра для дальнейшего наступления армии РФ в направлении Херсона, говорится в подозрении.



После захвата областного центра, армия РФ надеялась оккупировать Николаев, Одессу и весь Причерноморский регион Украины. Однако Силы обороны заблокировали наступательные действия российских войск, а уже 11 ноября 2022 освободили правобережье региона.

Детали подозрения

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).



Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военного преступника РФ.