Планировал "блицкриг" по захвату Харькова. СБУ объявила подозрение российскому генералу

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу. Он планировал "блицкриг" по захвату Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Константина Степанищева - заместителя командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

Как выяснили правоохранители, российское чиновник разработал и пытался реализовать операцию по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.

Согласно плану Степанищева, подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были через пять дней окружить город и взять его "в кольцо". Для этого штурмовые группы войск РФ должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты "Искандер" атаковали гражданскую инфраструктуру областного центра.

Кроме того, во время боев группа спецназначения военной разведки РФ (известная как ГРУ) пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг.

В случае захвата города Степанищев планировал приказать подчиненным подразделениям взять под свой контроль все административные и стратегические объекты города и начать полный комплекс изоляционных и фильтрационных мероприятий в отношении харьковчан.

Однако "блицкриг" российского генерала провалился благодаря действиям Сил обороны Украины.

По имеющейся информации, Степанищев с 2014 года принимал участие в боевых действиях против украинских войск в Луганской области. Тогда он командовал 4 отдельной мотострелковой бригадой вооруженных сил РФ.

Позже ему присвоили генеральское звание, дали новую должность, звезду Героя России, а также приказ на подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.

Следователи СБУ заочно сообщили Степанищеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать военного преступника страны-агрессора