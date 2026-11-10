Командував захопленням Херсона: СБУ оголосила підозру російському генералу Дворнікову
Служба безпеки України та прокуратура заочно оголосили підозру російському генералу Олександру Дворнікову. Він командував захопленням Херсона та вторгненням на територію області у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Telegram.
Підозра Дворнікову
Служба безпеки та прокуратура зібрали достатньо доказів і повідомили про підозру екскомандувачу Південного військового округу РФ Олександру Дворнікову.
За даними слідства, 24 лютого 2022 року фігурант справи віддав наказ підпорядкованим з’єднанням на вторгнення з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину.
Для проведення наступу Дворніков залучив підрозділи:
- 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій,
- 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту,
- інших збройних угруповань РФ.
Вторгнення на Херсонщину
Наземні сили окупантів вторглися до Херсонської області через контрольно-пропускні пункти "Чонгар" та "Каланчак", які попередньо обстріляли з різних видів зброї.
Паралельно з цим російська авіація била по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по аеродрому у Чорнобаївці.
Дворніков командував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра для подальшого наступу армії РФ у напрямку Херсона, йдеться у підозрі.
Після захоплення обласного центру армія РФ сподівалася окупувати Миколаїв, Одесу та увесь Причорноморський регіон України. Проте Сили оборони заблокували наступальні дії російських військ, а вже 11 листопада 2022 року звільнили правобережжя регіону.
Деталі підозри
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).
Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця РФ.
Раніше РБК-Україна писало, що російському генералу Володимиру Селівьорстову оголосили підозру. Він командував операцією, щоб захопити Київ за три дні.
Нагадаємо, ще одному російському генералу оголосили підозру за те, що він планував "бліцкриг" із захоплення Харкова. Йдеться про генерал-лейтенанта Костянтина Степаніщева - заступника командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ.
Також СБУ оголосила підозру генерал-майору Роберту Баранову. Він відповідає за ракетні обстріли України.