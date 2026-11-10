Командував захопленням Херсона: СБУ оголосила підозру російському генералу Дворнікову

Служба безпеки України та прокуратура заочно оголосили підозру російському генералу Олександру Дворнікову. Він командував захопленням Херсона та вторгненням на територію області у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Telegram.

Підозра Дворнікову

Служба безпеки та прокуратура зібрали достатньо доказів і повідомили про підозру екскомандувачу Південного військового округу РФ Олександру Дворнікову.



За даними слідства, 24 лютого 2022 року фігурант справи віддав наказ підпорядкованим з’єднанням на вторгнення з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину.



Для проведення наступу Дворніков залучив підрозділи:

8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій,

22-го армійського корпусу Чорноморського флоту,

інших збройних угруповань РФ.

Вторгнення на Херсонщину

Наземні сили окупантів вторглися до Херсонської області через контрольно-пропускні пункти "Чонгар" та "Каланчак", які попередньо обстріляли з різних видів зброї.



Паралельно з цим російська авіація била по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по аеродрому у Чорнобаївці.



Дворніков командував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра для подальшого наступу армії РФ у напрямку Херсона, йдеться у підозрі.



Після захоплення обласного центру армія РФ сподівалася окупувати Миколаїв, Одесу та увесь Причорноморський регіон України. Проте Сили оборони заблокували наступальні дії російських військ, а вже 11 листопада 2022 року звільнили правобережжя регіону.

Деталі підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).



Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця РФ.