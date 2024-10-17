СБУ объявила подозрение российскому генералу, который хотел захватить Киев за три дня

Российскому генералу Владимиру Селиверстову объявили подозрение. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабной войны Селиверстов, бывший командир 106-й воздушно-десантной дивизии РФ, командовал операцией по захвату Киева с северо-западного направления.

По российскому плану, 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селиверстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего города. Другую группировку войск из состава дивизии генерала должно было захватить Вишневое, еще один город под Киевом.

Россияне хотели закрепиться и создать плацдарм для наступления на Киев. Впрочем, украинские защитники сорвали планы врага и уничтожили значительную часть группировки Селиверстова во время боев за Гостомель.

Защитники уничтожили штаб оккупантов в Бучанском районе, где находился российский генерал вместе со всем командным составом его дивизии. Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на отступление.

Российскому генералу заочно объявили подозрение ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).