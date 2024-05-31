Отвечает за ракетные обстрелы по Украине. Сообщено о подозрении российскому генералу

Сообщено о подозрении генерал-майору Российской Федерации Роберту Баранову, который отвечает за ракетные обстрелы по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что известно

Как отмечает СБУ, Баранов является главой главного вычислительного центра Генштаба Вооруженных сил России, он отвечает за точность ударов страны-террориста по территории Украины.

В частности его подчиненные занимаются программированием траектории движения крылатых, а также баллистических ракет и отмечают цели, которые должны быть поражены. Прежде всего речь идет о наведении ракет "Калибр", Х-101/555 и "Искандер".

Фото: Роберт Баранов, глава главного вычислительного центра Генштаба Вооруженных сил России (t.me/SBUkr)

"По материалам дела, враг четко понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины. При подготовке воздушных ударов по нашему государству, подразделение Баранова сопоставляет координаты целей, полученных от командования Генштаба России, с локациями гражданских объектов на картах местности", - добавляет СБУ.

С начала полномасштабной войны, от ракет, которые были запрограммированы на поражение гражданской инфраструктуры, погибли по меньшей мере 520 детей.

Что грозит

Баранову заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, сочетании с умышленным убийством.

В частности были установлены личности 30 его подчиненных, причастных к преступлениям против Украины.