Командующий ЦАХАЛа призвал готовиться к "длительной кампании" против Ирана

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Эяль Замир заявил, что израильтяне должны готовиться к "длительной кампании" против Ирана, чтобы "ликвидировать угрозу такого масштаба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Замир отметил, что Иран "годами разрабатывал четкий план уничтожения государства Израиль" и что в последние месяцы "план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной способности".
"Мы начали кампанию, когда Иран имел около 2500 ракет класса "земля-земля" с высокими темпами производства, так что примерно в течение двух лет ожидалось, что они будут иметь около 8000 ракет", - сказал он.
Командующий отметил, что усилия Ирана по производству баллистических ракет, его посредники на Ближнем Востоке и ядерный прогресс заставили Израиль нанести превентивный удар.
"Армия обороны Израиля не будет стоять в стороне и не будет наблюдать за развитием угроз. В рамках новой доктрины мы будем действовать проактивно и заранее, чтобы предотвратить экзистенциальную угрозу и противостоять любому вызову", - подчеркнул он.
Замир добавил, что армия Израиля готовилась к этой операции годами, и она была начата "благодаря совпадению оперативных и стратегических условий".
"Если бы мы медлили, существовал бы риск потерять эти условия и начать кампанию в будущем с явно невыгодной позиции. Мы понимали, что история не простит нам, если мы не примем меры сейчас, чтобы защитить существование еврейского народа в Израиле", отметил командующий.
Он добавил, что первые удары Израиля по Ирану "достигли чрезвычайных результатов".
"Мы ликвидировали высшее командование противника, нанесли значительный ущерб компонентам ядерной программы, открыли воздушный коридор в Тегеран, обнаружили и уничтожили около половины ракетных пусковых установок, некоторые за считанные минуты до запуска, и застали врага врасплох, несмотря на его повышенное состояние готовности", - отметил Замир.
Командующий ЦАХАЛа призвал израильтян готовиться к "длительной кампании" против Ирана.
"Мы готовимся к ряду возможных событий. Мы начали самую сложную кампанию в нашей истории. Мы начали эту кампанию, чтобы устранить угрозу такого масштаба, против такого врага, что требует готовности к длительной кампании. Армия Израиля готова к этому", - подчеркнул он.
Замир подчеркнул, что с каждым днем "свобода действий Израиля расширяется, а врага уменьшается".
"Кампания не закончена. Хотя мы достигли значительных результатов, впереди еще нас ждут сложные дни, и мы должны оставаться бдительными и едиными, пока миссия не будет завершена", - отметил командующий.
Напомним, Израиль уже неделю ведет операцию против ядерной инфраструктуры Ирана под названием "Львиный народ". Главная цель израильских военных - не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.
Ежедневно стороны обмениваются массированными ударами с применением сотен ракет и беспилотников.
В частности, в ночь на 20 июня около 50 истребителей Израиля атаковали Тегеран. Их целью стали несколько ядерных объектов.
В свою очередь, Иран сегодня, 20 июня, днем ударил по нескольким городам Израиля баллистическими ракетами. Известно, что в Хайфе был "прилет", в результате чего пострадали по меньшей мере два человека.
На фоне роста напряжения вокруг Ирана Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против этой страны, сообщает Bloomberg. По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже согласовал план, чтобы нанести удар, однако пока отложил его реализацию, чтобы оценить дальнейшие шаги Тегерана.
В то же время по данным The Guardian, Трамп сомневается в целесообразности немедленного вмешательства, поскольку не уверен, что американское вооружение сможет гарантированно уничтожить ядерный объект в Фордо.
В Белом доме отмечают, что окончательное решение относительно возможного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном ожидается "в течение двух недель".
Кроме того, Израиль готовится усилить удары против Ирана для дестабилизации режима. Соответствующее поручение дал министр обороны Исраэль Кац армии обороны Израиля.
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