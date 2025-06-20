Командующий ЦАХАЛа призвал готовиться к "длительной кампании" против Ирана

Замир отметил, что Иран "годами разрабатывал четкий план уничтожения государства Израиль" и что в последние месяцы "план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной способности".

"Мы начали кампанию, когда Иран имел около 2500 ракет класса "земля-земля" с высокими темпами производства, так что примерно в течение двух лет ожидалось, что они будут иметь около 8000 ракет", - сказал он.

Командующий отметил, что усилия Ирана по производству баллистических ракет, его посредники на Ближнем Востоке и ядерный прогресс заставили Израиль нанести превентивный удар.

"Армия обороны Израиля не будет стоять в стороне и не будет наблюдать за развитием угроз. В рамках новой доктрины мы будем действовать проактивно и заранее, чтобы предотвратить экзистенциальную угрозу и противостоять любому вызову", - подчеркнул он.

Замир добавил, что армия Израиля готовилась к этой операции годами, и она была начата "благодаря совпадению оперативных и стратегических условий".

"Если бы мы медлили, существовал бы риск потерять эти условия и начать кампанию в будущем с явно невыгодной позиции. Мы понимали, что история не простит нам, если мы не примем меры сейчас, чтобы защитить существование еврейского народа в Израиле", отметил командующий.

Он добавил, что первые удары Израиля по Ирану "достигли чрезвычайных результатов".

"Мы ликвидировали высшее командование противника, нанесли значительный ущерб компонентам ядерной программы, открыли воздушный коридор в Тегеран, обнаружили и уничтожили около половины ракетных пусковых установок, некоторые за считанные минуты до запуска, и застали врага врасплох, несмотря на его повышенное состояние готовности", - отметил Замир.

Командующий ЦАХАЛа призвал израильтян готовиться к "длительной кампании" против Ирана.

"Мы готовимся к ряду возможных событий. Мы начали самую сложную кампанию в нашей истории. Мы начали эту кампанию, чтобы устранить угрозу такого масштаба, против такого врага, что требует готовности к длительной кампании. Армия Израиля готова к этому", - подчеркнул он.

Замир подчеркнул, что с каждым днем "свобода действий Израиля расширяется, а врага уменьшается".

"Кампания не закончена. Хотя мы достигли значительных результатов, впереди еще нас ждут сложные дни, и мы должны оставаться бдительными и едиными, пока миссия не будет завершена", - отметил командующий.