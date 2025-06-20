Иран ударил по Хайфе ракетами: есть пострадавшие, над городом поднялся дым

Иранские войска сегодня, 20 июня, атаковали Израиль ракетами. В городе Хайфа был "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Издание со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу MDA сообщает, что в результате атаки на Хайфу как минимум два человека серьезно пострадали. Это произошло в результате прямого удара баллистикой. В сети уже публикуют фото последствий удара по Хайфе. После атаки над городом поднялся густой дым.



Также сообщается о падении ракет или их обломков не только в Хайфе, но и в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.