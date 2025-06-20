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Иран ударил по Хайфе ракетами: есть пострадавшие, над городом поднялся дым

Пятница 20 июня 2025 16:21
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Иран ударил по Хайфе ракетами: есть пострадавшие, над городом поднялся дым Фото: Иран ударил по Хайфе (t.me/ClashReport)
Автор: Иван Носальский

Иранские войска сегодня, 20 июня, атаковали Израиль ракетами. В городе Хайфа был "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Издание со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу MDA сообщает, что в результате атаки на Хайфу как минимум два человека серьезно пострадали. Это произошло в результате прямого удара баллистикой.

В сети уже публикуют фото последствий удара по Хайфе. После атаки над городом поднялся густой дым.

Также сообщается о падении ракет или их обломков не только в Хайфе, но и в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Война Израиля с Ираном

Напомним, Израиль на прошлой неделе начал ракетные удары по Ирану. Тегеран принял ответные меры.

Иранские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Израиля. В частности, на прошлой неделе в результате удара баллистикой погибли пятеро украинцев. Среди них трое детей и две женщины. Речь о семье из Одессы.

8-летняя девочка приехала в Израиль, чтобы пройти курс лечения от лейкемии. При этом ее отец воюет на фронте в Украине.

К слову, в ночь на 20 июня Израиль ударил по Тегерану. Истребители поразили ядерные объекты в столице Ирана.

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