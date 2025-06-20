Трамп "в течение двух недель" решит, вмешиваться ли в конфликт Ирана и Израиля, - Белый дом
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в течение следующих двух недель примет решение относительно участия Вашингтона в войне между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролину Левитт, которую цитирует Reuters.
По словам Левитт, решение участия США в конфликте требует времени ввиду того, что существует вероятность переговоров с Ираном, которые "могут состояться или не состояться в ближайшем будущем".
Пресс-секретарь также отметила, что Белый дом настроен на дипломатическое решение вопроса с Ираном, но приоритетом является обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не смог получить ядерное оружие.
"Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении... если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется... Но я добавлю, что он не боится использовать и силу", - отметила Левитт.
Война между Ираном и Израилем
13 июня Израиль, в рамках операции "Львиный народ", атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Во время обстрела были ликвидированы высокопоставленные офицеры и специалисты, причастные к развитию ядерной программы Тегерана. С тех пор обе страны ежедневно обмениваются жестокими обстрелами.
Вчера, 19 января, Иран в очередной раз атаковал ракетами Израиль. Тогда же под обстрел попала больница в Беэр-Шеве. После этого глава Министерства обороны Исраэль Кац заявил, что его страна усилит интенсивность ударов по территории Ирана.
Позже он утверждал, что для достижения всех целей аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".
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