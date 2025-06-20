Трамп "в течение двух недель" решит, вмешиваться ли в конфликт Ирана и Израиля, - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в течение следующих двух недель примет решение относительно участия Вашингтона в войне между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролину Левитт, которую цитирует Reuters.

По словам Левитт, решение участия США в конфликте требует времени ввиду того, что существует вероятность переговоров с Ираном, которые "могут состояться или не состояться в ближайшем будущем".

Пресс-секретарь также отметила, что Белый дом настроен на дипломатическое решение вопроса с Ираном, но приоритетом является обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не смог получить ядерное оружие.

"Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении... если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется... Но я добавлю, что он не боится использовать и силу", - отметила Левитт.