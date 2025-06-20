ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп "в течение двух недель" решит, вмешиваться ли в конфликт Ирана и Израиля, - Белый дом

Пятница 20 июня 2025 08:44
UA EN RU
Трамп "в течение двух недель" решит, вмешиваться ли в конфликт Ирана и Израиля, - Белый дом Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в течение следующих двух недель примет решение относительно участия Вашингтона в войне между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролину Левитт, которую цитирует Reuters.

По словам Левитт, решение участия США в конфликте требует времени ввиду того, что существует вероятность переговоров с Ираном, которые "могут состояться или не состояться в ближайшем будущем".

Пресс-секретарь также отметила, что Белый дом настроен на дипломатическое решение вопроса с Ираном, но приоритетом является обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не смог получить ядерное оружие.

"Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении... если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется... Но я добавлю, что он не боится использовать и силу", - отметила Левитт.

Война между Ираном и Израилем

13 июня Израиль, в рамках операции "Львиный народ", атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Во время обстрела были ликвидированы высокопоставленные офицеры и специалисты, причастные к развитию ядерной программы Тегерана. С тех пор обе страны ежедневно обмениваются жестокими обстрелами.

Вчера, 19 января, Иран в очередной раз атаковал ракетами Израиль. Тогда же под обстрел попала больница в Беэр-Шеве. После этого глава Министерства обороны Исраэль Кац заявил, что его страна усилит интенсивность ударов по территории Ирана.

Позже он утверждал, что для достижения всех целей аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде