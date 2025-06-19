Чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон атакует Иран в ближайшие дни, - Bloomberg

Высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удару Вашингтона по Ирану уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, ситуация все еще развивается и може измениться. Некоторые из людей указали на потенциальные планы забастовки на выходных.

Еще один источник рассказал, что руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.

Bloomberg добавило, что подготовка чиновников является признаком того, Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Также издание отмечает, что ожидание нескольких дней перед ударом, дает иранским лидерам возможность показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.