Чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон атакует Иран в ближайшие дни, - Bloomberg
Высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удару Вашингтона по Ирану уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников, ситуация все еще развивается и може измениться. Некоторые из людей указали на потенциальные планы забастовки на выходных.
Еще один источник рассказал, что руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.
Bloomberg добавило, что подготовка чиновников является признаком того, Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.
Также издание отмечает, что ожидание нескольких дней перед ударом, дает иранским лидерам возможность показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.
Трамп готов атаковать Иран, но не спешит
Напомним, согласно информации WSJ, Трамп одобрил план атаки США на Иран. Однако он воздерживается от его реализации, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Тем временем Axios сообщило, что Трампа в последние дни беспокоит один ключевой вопрос: смогут ли ракеты США уничтожить ядерный объект Ирана. Речь о подземном заводе по обогащению урана в Фордо, который расположен в горе.
Этой ночью также появилась информация, что США могут готовить не один, а несколько ударов по объекту. Источник ABC также рассказал, что Трамп свыкается к идее уничтожения ядерного объекта Ирана.
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