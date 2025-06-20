Более полусотни истребителей Израиля ударили по Тегерану: поражены ядерные объекты

Израильские истребители в ночь на 20 июня ударили по Тегерану. Одной из целей стало здание Организации инновационных исследований и оборонных технологий Ирана (SPND).

Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram .

"В течение ночи более 50 истребителей ВВС Израиля непрерывно летали над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и целям. Мы поразили десятки компонентов иранской угрозы во всех ее формах", - отметил Дефрин.

Он отметил, что целями атаки были объекты иранской программы по созданию ядерного оружия. Речь о военно-промышленных объектах, которые используются для производства компонентов ракет и сырья для ракетных двигателей.

"Эти цели находились в промышленном центре Министерства обороны Ирана. Кроме того, мы нанесли удары по зданию SPND, штаб-квартире ядерной программы в Тегеране", - подчеркнул Дефрин.

Представитель ЦАХАЛ уточнил, что эта штаб-квартира использовалась для исследований и разработок в области современного оружия. Помимо этого был атакован объект, производящий важнейшие компоненты для программы по созданию ядерного оружия.

Также в западной части Ирана Израиль нанес серию ударов по объектам запуска и хранения ракет.

"Иранцы планировали сегодня утром более масштабный обстрел Беэр-Шевы. Перед запуском мы обнаружили развертывание трех пусковых установок, готовых к стрельбе, и нейтрализовали их", - добавил Дефрин.