Более полусотни истребителей Израиля ударили по Тегерану: поражены ядерные объекты
Израильские истребители в ночь на 20 июня ударили по Тегерану. Одной из целей стало здание Организации инновационных исследований и оборонных технологий Ирана (SPND).
Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.
"В течение ночи более 50 истребителей ВВС Израиля непрерывно летали над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и целям. Мы поразили десятки компонентов иранской угрозы во всех ее формах", - отметил Дефрин.
Он отметил, что целями атаки были объекты иранской программы по созданию ядерного оружия. Речь о военно-промышленных объектах, которые используются для производства компонентов ракет и сырья для ракетных двигателей.
"Эти цели находились в промышленном центре Министерства обороны Ирана. Кроме того, мы нанесли удары по зданию SPND, штаб-квартире ядерной программы в Тегеране", - подчеркнул Дефрин.
Представитель ЦАХАЛ уточнил, что эта штаб-квартира использовалась для исследований и разработок в области современного оружия. Помимо этого был атакован объект, производящий важнейшие компоненты для программы по созданию ядерного оружия.
Также в западной части Ирана Израиль нанес серию ударов по объектам запуска и хранения ракет.
"Иранцы планировали сегодня утром более масштабный обстрел Беэр-Шевы. Перед запуском мы обнаружили развертывание трех пусковых установок, готовых к стрельбе, и нейтрализовали их", - добавил Дефрин.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, прошла ровно неделя с начала израильской операции против Ирана. Израилю уже удалось частично уничтожить противовоздушную оборону Ирана, а также поразить ряд важных объектов.
В частности, Израиль атаковал несколько объектов Ирана, где производят обогащенный уран, который необходим для создания ядерного оружия.
Как подчеркивал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, сейчас продолжается второй этап операции Израиля - уничтожение ядерных объектов Ирана.
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