Командира відділення та кулеметника бойовиків ув'язнили на 8 років

Ілюстративне фото (Flickr com securityserviceofukraine)

Бойовики брали участь в обстрілах українських військових

Лисичанський міський суд оголосив вирок двом бойовикам терористичної організації "ЛНР", які брали участь в обстрілах позицій українських військовослужбовців на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Встановлено, що бойовики є жителями окупованої Горлівки. Один з них виконував обов'язки командира відділення так званої "народної міліції ЛНР" після підготовки у тренувальному центрі. Інший став кулеметником бойовиків після звільнення з виправної колонії та брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях.

Суд визнав обох бойовиків винними у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто участь у терористичній групі чи терористичній організації, та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інформаторку бойовиків "ЛНР" засудили до 5 років ув'язнення. Жителька Луганської області збирала інформацію про місце перебування українських військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура Луганської області оголосила так званому "міністру палива, енергетики та вугільної промисловості" терористичної організації "ЛНР" Павлу Мальгіну. Прокуратура оголосила Мальгіна в розшук.

Автор: Дмитро Левицький