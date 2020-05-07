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Офіс генпрокурора оголосив у розшук "міністра палива ЛНР"

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 18:24
Офіс генпрокурора оголосив у розшук "міністра палива ЛНР"
Фото: Павло Мальгін (xxiveklnr.su)

Мальгіну також оголосили підозру у захопленні державної влади

Українські правоохоронці оголосили підозру так званому "міністру палива, енергетики та вугільної промисловості" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Павлу Мальгіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура Луганської області оголосила Мальгіну підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у насильницькій зміні, поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Його також оголосили у розшук.

За даними слідства, з квітня 2016 року Мальгін займає посаду "міністра", і в його обов'язки входить вироблення державної політики та контроль за роботою підприємств у сфері паливно-енергетичного комплексу.

"У своїй діяльності підозрюваний відкрито вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області і функціонування служб РФ, поширення і застосування юридично нікчемних законодавчих та нормативно-правових актів "ЛНР", спрямованих на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український суд відправив до СІЗО Олександра Садовського, звільненого з полону проросійських бойовиків під час "великоднього обміну". Кримінальну справу стосовно нього було відкрито в квітні 2014 року, коли Донецьк був ще під контролем української влади. Окупаційна адміністрація засудила його до ув'язнення.

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