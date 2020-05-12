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Інформаторку бойовиків "ЛНР" засудили в Україні на 5 років

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 15:13
Інформаторку бойовиків "ЛНР" засудили в Україні на 5 років
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Вона збирала дані про військових на території Луганської області

Інформаторку бойовиків терористичної організації "ЛНР" засудили в Україні на 5 років ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як повідомляється, засуджена збирала дані про військових на території Луганської області.

"Засуджено до позбавлення волі поплічницю бойовиків, яку Служба безпеки України викрила на передачі розвідувальної інформації терористам так званої "ЛНР". Контррозвідники встановили, що мешканка Луганської області збирала дані про дислокацію та переміщення українських військових підрозділів у регіоні. Отримані відомості вона передавала ватажкам незаконного збройного формування так званого "2 АК народної міліції ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Так, суд визнав фігурантку винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 5 років позбавлення волі. Верховний суд України відхилив касаційну скаргу засудженої та залишив вирок у силі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила інтернет-агітаторів, які закликали до повалення влади. Агітаторів координували російські куратори.

Також СБУ заявляла, що російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні. Всього з початку карантину заблокували понад 2,1 тис. спільнот в інтернеті з загальною аудиторією понад 900 тисяч користувачів.

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниЛНР
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