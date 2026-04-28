Готовили убийство Героя Украины: СБУ задержала двух агентов РФ

13:20 28.04.2026 Вт
2 мин
Спецслужбы раскрыли детали дерзкой операции
aimg Ирина Глухова
Готовили убийство Героя Украины: СБУ задержала двух агентов РФ Иллюстративное фото: СБУ задержала агентов РФ, которые готовили покушение на Героя Украины (facebook.com_SecurSerUkraine)

СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. На Житомирщине задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Детали операции

Как отмечается, фигуранты провели доразведку возле дома военного и "согласовали" с российскими спецслужбистами план убийства.

Далее они ждали от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады вблизи его дома.

Правоохранители сработали на опережение и задержали обоих киллеров на этапе подготовки к покушению.

Как вербовали исполнителей

По материалам дела, к сотрудничеству с РФ были привлечены двое наркозависимых жителей Коростышева. Они искали "быстрый заработок" в Telegram-каналах и попали в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки агенты выполняли так называемые "тестовые задания" и, по предварительной информации, могут быть причастны к другим тяжким преступлениям в регионе.

Фото: агенты РФ, которых задержали (t.me/SBUkr)

Задержание и доказательства

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами и материалами подготовки нападения.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Попытки покушений на известных украинских деятелей

Напомним, ранее СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. В частности, речь шла о подготовке покушения на начальника одного из районных ТЦК города.

Также правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, в Киеве разоблачили агента ФСБ РФ, который готовил покушение на украинского чиновника.

