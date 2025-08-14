Командир легендарного "Геническа" вернулся домой после трех лет российского плена

"Моего друга, защитника Мариуполя, который исчез еще в первые месяцы полномасштабки, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала - наконец-то сегодня освободили из террористического плена! Александр Вячеславович Бойчук, легендарный командир единственного украинского минного тральщика (сегодня уже разбомбленного), который угнал корабль во время аннексии Крыма в 2014, возвращается домой!", - написал Кутепов.

Чем известен Александр Бойчук

В марте 2014 года во время захвата Крыма россиянами Бойчук привел тральщик "Геническ" в боевую готовность и 18 марта принял участие в прорыве из Донузлава, который завершился неудачей - оккупанты успели перекрыть выход.

Большинство украинских кораблей были захвачены российскими оккупантами, но не "Геническ". Бойчук не пустил россиян на борт корабля даже несмотря на то, что его под прицелом держали гранатометы, пулеметы и автоматические пушки. На тральщике заканчивались еда и вода.

Бойчук решил еще раз идти на прорыв. Когда корабль догнали российские спецназовцы на катере и забросали его светошумовыми гранатами, экипаж оказал яростное сопротивление. Моряки отбивались от оккупантов даже шлангами и цепями, было много раненых россиян.

В конце концов россиянам удалось захватить "Геническ", его пришвартовали к причалу, а команду разместили на берегу. Бойчук и его семья смогли выехать на подконтрольную территорию, а позже Украина заставила россиян вернуть и сам "Геническ".

В 2017 году о героическом корабле и его командире сняли фильм, который так и назвали - "Геническ".

Как сложилась судьба Бойчука и его корабля после начала войны

В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Бойчук находился в Мариуполе на борту корабля управления "Донбасс". Украинские корабли в порту города были уничтожены.

Бойчук и другие моряки обороняли от российских оккупантов порт, а затем и город. В конце концов украинские силы попали в окружение, Бойчук оказался в российском плену. А тральщик "Геническ", которым он когда-то командовал, был потоплен российской крылатой ракетой 5 июня 2022 года.