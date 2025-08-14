Командир легендарного "Генічеська" повернувся додому після трьох років російського полону

"Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала — нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону! Олександр Вячеславович Бойчук, легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого), який угнав корабель під час анексії Криму в 2014, повертається додому!", - написав Кутєпов.

Чим відомий Олександр Бойчук

У березні 2014 року під час захоплення Криму росіянами Бойчук привів тральщик "Генічеськ" у бойову готовність та 18 березня взяв участь у прориві з Донузлава, який завершився невдачею - окупанти встигли перекрити вихід.

Більшість українських кораблів були захоплені російськими окупантами, але не "Генічеськ". Бойчук не пустив росіян на борт корабля навіть попри те, що його під прицілом тримали гранатомети, кулемети та автоматичні гармати. На тральщику закінчувалися їжа та вода.

Бойчук вирішив ще раз йти на прорив. Коли корабель наздогнали російські спецпризначенці на катері та закидали його світлошумовими гранатами, екіпаж вчинив шалений спротив. Моряки відбивалися від окупантів навіть шлангами та ланцюгами, було багато поранених росіян.

Врешті-решт росіянам вдалося захопити "Генічеськ", його пришвартували до причалу, а команду розмістили на берегу. Бойчук та його родина змогли виїхати на підконтрольну територію, а пізніше Україна змусила росіян повернути й сам "Генічеськ".

У 2017 році про героїчний корабель та його командира зняли фільм, який так і назвали - "Генічеськ".

Як склалася доля Бойчука та його корабля після початку війни

На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Бойчук перебував у Маріуполі на борту корабля управління "Донбас". Українські кораблі в порту міста були знищені.

Бойчук та інші моряки обороняли від російських окупантів порт, а потім й місто. Врешті-решт українські сили потрапили в оточення, Бойчук опинився у російському полоні. А тральщик "Генічеськ", яким він колись командував, був потоплений російською крилатою ракетою 5 червня 2022 року.