Командир буксира "Яни Капу" Мельничук відмовився давати свідчення в РФ

Адвокат Семедляєв розповів, що моряк почуває себе задовільно

Сегодня в Федеральной службе безопасности РФ прошли следственные мероприятия с военнопленным украинским моряком, капитаном рейдового буксира "Яны Капу" Олегом Мельничуком. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Эдема Семедляева.

Адвокат сообщил, что капитан отказался от дачи показаний.

"На дополнительном допросе, в соответствии со ст. 17 Женевской конвенции он сообщил свою фамилию, имя, дату рождения, должность и звание. Также в соответствии с п.4 ч.3 ст. 47 УПК РФ отказался от дачи показаний", - говорится в сообщении адвоката.

Семедляев рассказал, что моряк чувствует себя удовлетворительно.

"Написал и отправил около 30 писем. Получил около 40 писем из разных стран(очень за них благодарен). Очень просил письма писать на русском языке, т.к. письма на другом языке не проходят цензуру и соответственно не передаются Олегу. Благодарит всех кто не безразличен к той ситуации в которой они оказались и делают все возможное для скорейшего освобождения. Также благодарит всех кто занимается передачами продуктов и всего необходимого", - сообщил адвокат.

Напомним, 20 февраля Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты капитана Олега Мельничука и еще 7 военнопленных украинских моряков. Суд оставил моряков под стражей до апреля.

РБК-Украина писало, что в декабре украинские дипломаты посетили незаконно удерживаемых в России украинских моряков, в частности Олега Мельничука.

"По словам консула, состояние наших ребят удовлетворительное, настроение - оптимистическое, надеются на скорейшее возвращение домой. Они сообщили, что еще не связывались с родственниками, но обязательно им перезвонят в ближайшее время", - сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Отметим, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе РФ напала на украинские корабли, в результате чего было захвачено три судна и 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

После этого ЕС и НАТО неоднократно призывали РФ освободить моряков. Также в связи с этом против РФ были введены санкции.