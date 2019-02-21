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Україна готова до обміну 25 росіян у найкоротший термін

Новини » Політика    21.02.2019 - 13:42
Україна готова до обміну 25 росіян у найкоротший термін
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен закликає Москалькову сприяти негайному вирішенню питання стосовно обміну

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна готова обміняти 25 росіян на 25 українців у найближчий час. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Так, Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової стосовно її спільних візитів з Ніною Карпачовою до поранених українських військовополонених.

Україна готова до обміну 25 росіян у найкоротший термін

"Зауважила, що упродовж тривалого часу я неодноразово зверталася до пані Москалькової з проханням надати мені дозвіл, як Ууовноваженому ВРУ з прав людини, на здійснення відвідування затриманих моряків. Мене поінформували, що прийняття рішення стосовно мого відвідування поранених належить до компетенції Федеральної служби безпеки Росії та Федеральної служби виконання покарань Росії", - сказано у повідомленні.

При цьому, як підкреслює омбудсмен, російська сторона допустила до українських моряків Карпачову, яка не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами.

Денісова також підтвердила готовність української сторони забезпечити безперешкодний доступ до установ, що перебувають у віданні Державної кримінально-виконавчої служби України, для відвідання Москальковою затриманих громадян РФ за умови її синхронного доступу до ув’язнених громадян України в Росії та на Кримському півострові.

"Закликала сприяти негайному вирішенню питання стосовно обміну 25 громадян України на 25 громадян РФ. Ми готові провести обмін у найкоротший термін", - підкреслила уповноважений.

Нагадаємо, раніше представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна направила вже 13 пропозицій з формулами проведення обміну полоненими для повернення українців, яких утримують у Криму і на окупованих територіях Донбасу.

Так, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в кінці січня заявила, що Росія знову заблокувала переговори в Мінську про обмін заручниками.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2018 року повідомлялося, що українська сторона в Тристоронній контактній групі до сих пір не отримала жодної відповіді від РФ і представників ОРДЛО на пропозиції про обмін полоненими.

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