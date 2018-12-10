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Всі незаконно утримувані у РФ українські моряки мають адвоката, - омбудсмен

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 13:58
Всі незаконно утримувані у РФ українські моряки мають адвоката, - омбудсмен
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Термін дії договорів з адвокатами поширюватиметься на весь період попереднього слідства

Всі незаконно утримувані у Російській Федерації українські моряки мають власного адвоката. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової у Facebook

За словами Денісової, адвокатські послуги оплачуватимуться за договорами, які укладатиме в Москві уповноважена особа від Міністерства закордонних справ України, а всі видатки (гонорар та додаткові витрати) бере на себе Україна.

"Кожен український військовополонений, який незаконно утримується у Російській Федерації, вже має власного адвоката. Термін дії договорів поширюватиметься на весь період попереднього слідства. З початку слідчих дій, від 11 грудня, кожному полоненому українському моряку буде забезпечено повноцінний захист", - написала вона.

Всі незаконно утримувані у РФ українські моряки мають адвоката, - омбудсмен

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що звернувся до очільника Української православної церкви Московського патріархату за допомогою у звільненні українських моряків, які знаходяться у полоні Російської Федерації. 

Зазначимо, 25 листопада 2018 року у Керченській протоці РФ напала на українські кораблі, внаслідок чого було захоплено три судна та 24 українських моряки, троє з них отримали поранення.

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