Суд у РФ залишив під вартою 20 українських моряків

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Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку та Олега Мельничука

Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг захисту шостій четвірці військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку та Олега Мельничука. Адвокат розповів, що судове засідання проходило в закритому режимі. В ході засідання судом було задоволено клопотання адвокатів про долучення резолюції ПАРЄ.

"Підсумковий результат розгляду скарг був передбачуваний, як і відносно 16 військовополонених, чиї скарги були розглянуті раніше, щодо шостої четвірки суд відмовив у задоволенні скарг і залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою до кінця квітня в силі", - повідомив адвокат.

Полозов зазначив, що дата нового розгляду п'ятої четвірки військовополонених, чию справу було знято з розгляду, ще не призначена.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини додаткову заяву по справі захоплених спецслужбами РФ українських моряків.

РБК-Україна писало, що 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів було введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.