Команда Байдена зробить усе можливе, щоб Україна могла воювати у 2025 році, - Блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена забезпечить, щоб Україна могла воювати у 2025 роціПідтримка українців з боку Заходу не припинятиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена.

У Блінкена запитали, чи збережеться серед країн Європи консенсус у питанні допомоги Україні, якщо адміністрація обраного президента США Дональда Трампа вирішить припинити підтримку українців.

У відповідь він нагадав, що фінансування допомоги Україні у війні з російськими окупантами підтримували у Конгресі не лише демократи, а й республіканці. При цьому допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн.

"І що ми маємо намір робити під час роботи цієї адміністрації, так це робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне, щоб вона могла, як я вже сказав, воювати в 2025 році, якщо буде потрібно, або, якщо будуть переговори, щоб вона могла вести їх з позиції сили", - додав держсекретар.

Він запевнив, що США із союзниками продовжать найближчими тижнями працювати над передачею Україні боєприпасів, мобілізацією сил, навчанням українських військових і не тільки.

"Виходячи з того, що я чув, я переконаний, що європейська підтримка, підтримка за межами Європи буде залишатися сильною. І я сподіваюся, що Сполучені Штати також продовжать зусилля, які ми зробили", - звернув увагу Блінкен.