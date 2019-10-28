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У Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу, є загиблі

Новини » В світі    28.10.2019 - 07:42
У Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу, є загиблі
Ілюстративне фото (twitter.com/emergencyjag)

Вертоліт зник ще у п'ятницю, але тільки зараз рятувальники змогли виявити місце падіння та підтвердити кількість загиблих

У центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу. Про це оголосили у Повітряних силах Колумбії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати погана погода. Вертоліт зник ще у п'ятницю, але тільки зараз рятувальники змогли виявити місце падіння та підтвердити кількість загиблих.

“Повітряні сили Колумбії глибоко сумують через утрату шести членів екіпажу гелікоптеру 0006”, - заявили представники військового відомства.

Президент Колумбії Іван Дюке, який неодноразово використовував вертоліт, висловив співчуття родинам загиблих.

“Катастрофа дуже вразила мене особисто, оскільки з цими людьми я працював протягом останні 14 місяців”, - сказав Дюке.

Нагадаємо, 23 жовтня у повітрі над ранчо в штаті Техас (США) зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини.

Додамо, що 21 жовтня в Оржицькому районі Полтавської області розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, вертоліт в результаті падіння загорівся.

Пізніше стало відомо, що в авіакатастрофі загинула одна людина. Ним виявився колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

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