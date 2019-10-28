В Колумбии разбился вертолет президентского кортежа, есть погибшие

Иллюстративное фото (twitter.com/emergencyjag)

Вертолет пропал еще в пятницу, но только сейчас спасатели смогли обнаружить место падения и подтвердить количество погибших

В центральной Колумбии упал вертолет Bell 412, принадлежавший президентскому авиапарку, в результате чего погибли все шестеро членов экипажа Об этом объявили в Воздушных силах Колумбии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По предварительным оценкам, причиной катастрофы могла стать плохая погода. Вертолет пропал еще в пятницу, но только сейчас спасатели смогли обнаружить место падения и подтвердить количество погибших.

“Воздушные силы Колумбии глубоко скорбят из-за потери шести членов экипажа вертолета 0006”, - заявили представители военного ведомства.

Президент Колумбии Иван Дюке, который неоднократно использовал вертолет, выразил соболезнования семьям погибших.

“Катастрофа очень впечатлила меня лично, поскольку с этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев”, - сказал Дюке.

Напомним, 23 октября в воздухе над ранчо в штате Техас (США) столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека.

Добавим, что 21 октября в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет направлялся из Киева. Также по данным спасателей, вертолет в результате падения загорелся.

Позже стало известно, что в авиакатастрофе погиб один человек. Им оказался бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.