Два вертольоти зіткнулися в Техасі, є загиблі

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Дві людини загинули

У повітрі над ранчо в штаті Техас (США) зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

Як зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA), інцидент стався в середу вранці, 23 жовтня, в громаді Хебронвилл. Вона розташовується в 260 км на південь від міста Сан-Антоніо. У цей час пілоти пасли оленів.

В результаті зіткнення дві людини загинули і ще одна постраждала. У техаському Департаменті громадської безпеки повідомили, що один вертоліт зміг приземлитися, а інший розбився. FAA і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

Нагадаємо, в Оржицькому районі Полтавської області розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, вертоліт в результаті падіння загорівся.

Пізніше стало відомо, що в авіакатастрофі загинула одна людина. Ним виявився колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.