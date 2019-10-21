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У Полтавській області розбився вертоліт, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 17:46
У Полтавській області розбився вертоліт, є загиблий
Фото: У Полтавській області розбився вертоліт (mvs.gov.ua)

Вертоліт прямував з Києва у Полтавську область

Поблизу села Тарасенкове Оржицького району (Полтавська область) розбився вертоліт "Робінсон - 44", в результаті чого загинула 1 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що подія сталася 21 жовтня в 16:00. Вертоліт прямував з Києва у Полтавську область.

На місці події працюють 4 рятувальника та 1 од. техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Полтавській області розбився вертоліт, є загиблий

Фото: У Полтавській області розбився вертоліт (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 4 жовтня поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 км до злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту загинули п'ять осіб екіпажу, трьом вдалося вижити.

Також РБК-Україна повідомляло, що за фактом аварії літака у Львові поліція відкрила кримінальне провадження.

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