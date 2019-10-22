ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила справу за фактом загибелі Кутового

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 10:59
Поліція відкрила справу за фактом загибелі Кутового
Фото: Тарас Кутовий (minagro.gov.ua)

Тіло Кутового направили до Лубенського бюро судово-медичної експертизи

Поліція розслідує авіакатастрофу у Полтавській області, в результаті якої загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, тіло загиблого направили до Лубенського бюро судово-медичної експертизи з метою встановлення його особи і причини смерті.

"Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Поліція забезпечує охорону місця події до приїзду комісії Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами для встановлення обставин і причин аварії. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в коментарі РБК-Україна інформацію про смерть Кутового підтвердив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Як повідомлялось, в Оржицькому районі Полтавської області розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, вертоліт в результаті падіння загорівся.

"Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва", - заявив вчора начальник поліції.

У катастрофі вертольота в Полтавській області загинув екс-міністр Кутовий У Запоріжжі жінка з ножем накинулась на трьох дітей
Новини України полициязагибельТарас Кутовий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся